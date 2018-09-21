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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

WSJ: участие в ОПЕК+ укрепляет позиции РФ на мировом рынке нефти

Глава компании Lipow Oil Associates отмечается, что Россия использует как дипломатические меры, так и возможности по регулированию объемов добычи нефти для того, чтобы держать цены на высоком уровне

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Участие России в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в воскресенье в Алжире укрепит позиции Москвы как одного из основных игроков на мировом рынке нефти. Такое мнение высказал в пятницу The Wall Street Journal глава хьюстонской компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

"То, что Россия определяет ситуацию на мировых рынках нефти, вызывает удивление, однако времена меняются и появляются новые альянсы и новые лидеры, - сказал он. - Россия использует как дипломатические меры, так и возможности по регулированию объемов добычи нефти для того, чтобы держать цены на высоком уровне".

23 сентября в Алжире пройдет очередное заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК +. Комитет наделен функцией рекомендовать всем странам ОПЕК + меры по совместному регулированию рынка нефти. Также комитет подводит итоги исполнения сделки ОПЕК+. В состав комитета входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана.

Теги
АлжирКувейтОманВенесуэлаРоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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