WSJ: участие в ОПЕК+ укрепляет позиции РФ на мировом рынке нефти

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Участие России в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в воскресенье в Алжире укрепит позиции Москвы как одного из основных игроков на мировом рынке нефти. Такое мнение высказал в пятницу The Wall Street Journal глава хьюстонской компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.
"То, что Россия определяет ситуацию на мировых рынках нефти, вызывает удивление, однако времена меняются и появляются новые альянсы и новые лидеры, - сказал он. - Россия использует как дипломатические меры, так и возможности по регулированию объемов добычи нефти для того, чтобы держать цены на высоком уровне".
23 сентября в Алжире пройдет очередное заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК +. Комитет наделен функцией рекомендовать всем странам ОПЕК + меры по совместному регулированию рынка нефти. Также комитет подводит итоги исполнения сделки ОПЕК+. В состав комитета входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана.