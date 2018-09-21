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В "Крымэнерго" предупредили о возможных перебоях в электроснабжении 22 - 25 сентября

В указанный период будут выполняться работы по ремонту подстанции "Кафа"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Перебои в электроснабжении Крымского полуострова возможны с 22 по 25 сентября из-за ремонта подстанции "Кафа", сообщает в пятницу госпредприятие "Крымэнерго".

"В период с 00:00 мск 22 сентября по 06:00 25 сентября 2018 года будут выполняться работы по ремонту подстанции "Кафа". В период вывода данного объекта в ремонт, в случае непредвиденных аварийных отключений, возможно ухудшение надежности электроснабжения Республики Крым и Севастополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявка на вывод объекта в ремонт для устранения дефектов на оборудовании поступила от филиала ПАО "ФСК ЕЭС" из Краснодарского края.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма и администрациям муниципальных образований поручено обеспечить готовность к пуску всех резервных источников энергоснабжения (дизель-генераторов) и необходимый запас топлива.

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