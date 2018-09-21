Segezha Group вложил 36 млн руб. в восстановление пострадавшего от пожара завода в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") вложил 36 млн рублей в восстановление завода по производству древесно-стружечных плит в карельском поселке Пиндуши, на котором в 2017 году случился крупный пожар. Он возобновил работу на месяц раньше срока, сообщила в пятницу пресс-служба Segezha Group.
В декабре 2017 года в цехе ДСП произошел пожар. В результате частично выгорело здание главного корпуса АО "Карелия ДСП", были повреждены 18 единиц оборудования и продукция. В ходе ЧП никто не пострадал, завод остановил работу. Ранее компания сообщала о планах по возобновлению производства в октябре 2018 года.
"21 сентября в АО "Карелия ДСП" возобновлено производство ламинированной ДСП. Таким образом, на месяц раньше запланированного срока предприятие вышло на плановое производство плитной продукции, полностью завершив пусконаладку оборудования после восстановительного и капитального ремонта. <…> Капитальные расходы на восстановление "Карелия ДСП" составили 36 млн рублей", - говорится в сообщении.
Символический старт восстановленному заводу, отметили в пресс-службе, дали глава республики Артур Парфенчиков и президент, Segezha Group Михаил Шамолин. "У завода большое будущее, точно бросать его не намерены, будем развивать дальше, смотреть на технологии OSB-плит и прочие технологии", - отметил Шамолин, слова которого приводит пресс-служба.
В ходе восстановительных работ на заводе смонтировано новое современное оборудование, которое позволит усилить контроль над технологическими процессами, повысить качество продукции, а в перспективе - расширить ассортимент выпускаемых плит.
Завод АО "Карелия ДСП" расположен в монопрофильном поселке Пиндуши Медвежьегорского района Карелии, в котором проживают 4,3 тыс. человек. Предприятие специализируется на производстве ламинированных древесно-стружечных плит. Запуск завода состоялся в 2001 году. На предприятии, по данным компании, трудятся 358 человек.