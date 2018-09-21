Оперативный сбор зерновых позволил избежать до 20% потерь объема урожая в КЧР

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Проведение агротехнических мероприятий и оперативная уборка урожая зерновых позволили повысить среднюю урожайность в Карачаево-Черкесии и избежать 15-20% потерь от общего объема. Об этом сообщил в пятницу первый зампред правительства республики Эльдар Байчоров.
"Все агротехнические мероприятия проводятся в оптимальные сроки. В 2018 году мы собрали урожай в течение 10-13 дней, что позволило избежать15-20% потерь. Средняя урожайность составила плюс восемь центнеров с гектара", - сказал он.
Долгое нахождение созревшего зерна на полях может привести к ухудшению его качества, возникают риски потери части урожая. В целом, по словам Байчорова, республика совершила качественный скачок в развитии растениеводства.
"Это использование широкого спектра сельскохозяйственных технологий, качественных удобрений, сельскохозяйственных машин, техники. Мы строго соблюдаем севооборот, учитывая, что наши площади небольшие - всего 135 тыс. га пахотных земель. Мы используем высокоурожайные районированные сорта, качественные семена", - пояснил представитель правительства.
Как сообщалось, урожай зерновых колосовых культур в КЧР в этом году составил более 103,5 тыс. тонн, что на 25,9% больше, чем в 2018 году. Урожайность зерна в этом году в среднем составила 41,2 центнера с гектара. По данным Минсельхоза КЧР, сейчас в республике продолжается уборка кукурузы на зерно.