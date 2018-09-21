В Кировской области отремонтировали дорогу, раскритикованную пожарными

КИРОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Участок дороги в Верхнекамском районе Кировской области, на которую пожаловались пожарные, отремонтирован после вмешательства прокуратуры, говорится в пятницу на сайте областной прокуратуры.
Ранее на отсутствие проезда к нескольким деревням в Верхнекамском районе в прокуратуру пожаловался начальник пожарной части поселка Рудничный Алексей Погудин. Он сообщил, что дороги на нескольких участках заросли деревьями и кустарниками, проезду мешают глубокие ямы и колеи, в результате чего техника в случае возникновения пожара может не добраться до места. Как отмечается на сайте прокуратуры, проверка подтвердила ненадлежащее состояние дорог.
"Было выявлено, что эксплуатационное состояние автомобильных дорог … на участках Кирс - Рудничный - Кай - Южаки - Стрелково; Лойно - Лесной; Рудничный - Волосница имеет множественные разрушения, в связи с чем не в полной мере соответствует требованиям технических регламентов. После вмешательства прокуратуры органы муниципалитета организовали проведение подрядной организацией ямочного ремонта на участке автомобильной дороги Кирс - Рудничный - Кай - Южаки - Стрелково", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что устранение нарушений на остальных участках находится под контролем районной прокуратуры.
Ранее глава Верхнекамского района Андрей Олин сообщил ТАСС, что власти района не располагают необходимыми средствами для ремонта дорог, на содержание их выделяется 5% от суммы, необходимой на доведение до нормативного состояния.