Минтранс сменит куратора железнодорожной отрасли

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра транспорта РФ, курирующий железнодорожное направление, Алан Лушников планирует покинуть свой пост. Об этом он рассказал журналистам.
"Да, я ухожу, - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Такое решение мы приняли совместно с министром транспорта". Сроки своего ухода и преемника он не назвал, добавив, что окончательно утвердить решение должно правительство.
На вопрос, чем займется, он ответил, что "будет петь". Сейчас Лушников - вокалист в группе CtrlBand.
Алан Лушников был назначен на пост замминистра транспорта в феврале 2017 года. До этого занимал пост помощника бывшего заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича. В 2006-2010 годах был заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта.
Ранее Алан Лушников вышел из состава совета директоров РЖД. При этом 10 сентября президент РФ Владимир Путин наградил его медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени за трудовые успехи.