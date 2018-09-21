Глава Ростуризма: снижение курса рубля положительно сказывается на въездном туризме в РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Снижение курса рубля положительно сказывается на интересе иностранных туристов к поездкам в Россию, что ведет к увеличению въездного турпотока. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.
"Для иностранных туристов снижение курса рубля означает повышение привлекательности путешествий в Россию, потому что товары и услуги в пересчете на доллары и евро у нас становятся дешевле. Это ведет к тому, что въездной турпоток увеличивается. Не мгновенно, конечно, но в целом возрастает", - сообщил Сафонов.
Он добавил, что для россиян на фоне снижения национальной валюты соотношение "цена/качество" продуктов выездного туризма меняется в худшую сторону. Внутрироссийские предложения в такой ситуации становятся более конкурентоспособными, и россияне чаще делают выбор в пользу путешествий по родной стране, отметил глава Ростуризма.