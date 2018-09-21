Глава Ростуризма: снижение курса рубля положительно сказывается на въездном туризме в РФ

Более 500 млрд рублей направят на развитие жилищной сферы и ЖКХ за три года

При этом финансирование на 2019 год увеличено на 100 млрд рублей по сравнению с объемами, утвержденными предыдущей редакцией трехлетнего бюджета

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