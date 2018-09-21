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Соглашения на $250 млн подписаны по итогам молдавско-российского форума

Участники форума подписали семь меморандумов

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Участники проходящего в Кишиневе молдавско-российского экономического форума (МРЭФ) подписали соглашения общей стоимостью $250 млн. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС президент Молдавии Игорь Додон, под патронатом которого осуществляется МРЭФ.

"По итогам форума его участники подписали семь меморандумов, заявлено о готовности инвестировать в конкретные проекты около $250 млн", - отметил глава Молдавии. Он выразил надежду, что форум станет переломным моментом в экономических отношениях двух стран.

Додон также отметил, что Молдавии необходим экономический прорыв, чтобы остановить исход населения из страны, которую в поисках работы покинуло до трети трудоспособного населения. По его словам, для этого необходимо кардинально модернизировать экономику - вывести на новый уровень развития промышленный сектор, инфраструктуру, внедрять новые технологические процессы.

"Для этого нужны большие инвестиции. По нашим оценкам, необходимо ежегодно инвестировать не менее $1 млрд. Только при таком условии возможен прорыв в успешное экономическое и социальное будущее ", - сказал президент, который до 2009 года занимал пост вице-премьера, курирующего экономику.

В работе форума принимает участие около 500 представителей крупного бизнеса. Он проходит при активной поддержке организаций "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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