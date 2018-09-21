Молдавия и РФ могут создать фонд развития в 2019 году

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Совместный молдавско-российский фонд развития может появиться уже в будущем году, если политическая ситуация в Молдавии стабилизируется. Об этом заявил в пятницу сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сопредседатель молдавско-российского экономического совета Андрей Назаров выступая на проходящем в Кишиневе молдавско-российском экономическом форуме.
"Молдавско-российский фонд развития может появиться уже в 2019 году, если политическая ситуация в Молдавии стабилизируется. Его начальный капитал составит $500 млн", - сказал он, комментируя инициативу формирования такого фонда, с которой выступил здесь ранее президент Молдавии Игорь Додон.
"Нам необходим подобный совместный фонд развития, при поддержке которого смогут внедряться проекты российского и молдавского бизнеса. Это позволит обеспечить дополнительные гарантии безопасности для предпринимателей", - сказал со своей стороны Додон. Он также высказал мнение, что Молдавия должна стать участницей Евразийского банка развития.
"Участие в этой международной финансовой организации очень выгодно для привлечения инвестиций", - указал президент, отметив, что для этого республике не обязательно становиться членом Евразийского экономического союза, где она участвует в качестве наблюдателя.
В работе форума принимает участие около 500 представителей крупного бизнеса. Он проходит при активной поддержке организаций "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.