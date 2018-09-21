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Лавров: РФ надеется на успех совместного предприятия по производству СПГ в БиГ

Глава МИД РФ выразил признательность руководству Республики Сербской "за неизменную поддержку российских компаний", которые там работают

БАНЯ-ЛУКА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на успешную реализацию проекта по созданию совместного предприятия по производству сжиженного природного газа (СПГ) с участием "Газпрома" в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи и переговоров с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

"Газпром уже не первый год осуществляет прямое снабжение российским газом Республику Сербскую, - отметил Лавров. - В декабре прошлого года подписано соглашение между "Газпромом" и здешней компанией Gas-Res о создании совместного предприятия, которое будет строить завод по сжижению природного газа около города Зворник. Надеемся, что этот сжиженный природный газ будет востребован не только в Республике Сербской, но и в соседних странах".

Глава МИД РФ выразил признательность руководству Республики Сербской "за неизменную поддержку российских компаний", которые там работают. "Это прежде всего дочерние структуры нашей компании "Зарубежнефть", - пояснил он. - Имею в виду нефтеперерабатывающий завод "Брод", завод моторных масел "Модрич", сеть автозаправочных станций".

По словам министра, Россия и Республика Сербская нацелены на то, чтобы развивать двусторонние связи во всех областях - в экономике, в торговле, в инвестициях, в гуманитарной и культурно-образовательной сферах. "Рост товарооборота во многом определяется нашими обменами, в том числе увеличением экспорта в Россию фруктов и овощей, - обратил внимание Лавров. - Сегодня мы подробно говорили о том, чтобы поскорее урегулировать вопросы, которые позволят экспортировать в Россию мясо-молочную продукцию".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаРоссия
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