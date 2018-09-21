Орешкин: Россия оценивает ущерб от пошлин США на алюминий и сталь в $600 млн

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия оценивает ущерб от введенных США пошлин на алюминий и сталь в $600 млн, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу RT.
"Тот ущерб, который нанесен нашей экономике таким решением США, нами рассчитан, он составляет порядка $600 млн. Порядка $100 млн мы уже компенсировали теми пошлинами, которые введены", - сообщил Орешкин.
В конце июня Россия запросила в ВТО консультации с США в отношении американских пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Запрос консультаций - первый шаг судебной процедуры ВТО. Если консультации ни к чему не приведут, второй этап - формирование третейской группы. Орешкин также отметил, что в ходе первого этапа консультаций с ВТО не было прогресса.
В ответ на американские пошлины Россия ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США. Под них подпали некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокно из США.