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Орешкин: Россия оценивает ущерб от пошлин США на алюминий и сталь в $600 млн

Министр экономического развития уточнил, что порядка $100 млн уже удалось компенсировать
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Кирилл Кухмарь/ТАСС
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия оценивает ущерб от введенных США пошлин на алюминий и сталь в $600 млн, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу RT.

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"Тот ущерб, который нанесен нашей экономике таким решением США, нами рассчитан, он составляет порядка $600 млн. Порядка $100 млн мы уже компенсировали теми пошлинами, которые введены", - сообщил Орешкин.

В конце июня Россия запросила в ВТО консультации с США в отношении американских пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Запрос консультаций - первый шаг судебной процедуры ВТО. Если консультации ни к чему не приведут, второй этап - формирование третейской группы. Орешкин также отметил, что в ходе первого этапа консультаций с ВТО не было прогресса.

В ответ на американские пошлины Россия ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США. Под них подпали некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокно из США.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииОрешкин, Максим СтаниславовичТорговая война
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