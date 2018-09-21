Круглогодичную теплицу построят на бывшей шахтерской территории в Ростовской области

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "СовАгроТех" построит круглогодичный тепличный комплекс на 24 га за 5 млрд рублей на бывшей шахтерской территории - в Красносулинском районе Ростовской области - до 2022 года. Об этом сообщил в пятницу руководитель группы компаний Юрий Кучеренко в ходе выступления на международном форуме "АгроЮг" в Ставрополе.
Первая очередь объекта будет введена в эксплуатацию в 2019 году, вторая - в конце 2021 - в результате этого будет создано 400 новых рабочих мест. Как сообщил Кучеренко, проект уже начал реализовываться. Кроме того, по его словам, при тепличном комплексе планируется построить комбинат детского питания.
"Тепличные близнецы [будут построены] в Ростовской области в два этапа - ввод в 2020 и 2022 годах, идет проектирование, взаимодействие с органами власти по коммуникациям. Это крупные проекты стоимостью каждый 5 млрд рублей, мы их будем реализовывать в два этапа", - сказал Кучеренко, уточнив, что тепличные комплексы будут построены в Красносулинском и Песчанокопском районах. Оба комплекса будут круглогодичными.
Предполагается, что урожай с 1 га теплиц будет составлять до 900 тонн овощей в год. В рамках первого этапа в теплицах будут выращивать огурцы, реализация второго этапа позволит производить также томаты и салаты.
"[Красносулинский район] - это запад Ростовской области. Место шахтерское, много шахт закрылось, количество рабочих мест уменьшилось. Проект получается социально-значимым, поэтому его также поддерживает правительство Ростовской области", - отметил Кучеренко.
Международный форум экспертов в области сельского хозяйства "АгроЮг" проходит на Ставрополье четвертый год подряд. В 2018 году в нем принимают участие более 500 экспертов, представители профильных российских и зарубежный компаний, региональных правительств.