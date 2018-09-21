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"Пензадизельмаш" к 2020 году вдвое увеличит производство дизельных двигателей

Стоимость проекта оценивается в 573 млн рублей

ПЕНЗА, 21 сентября. /ТАСС/. ОАО "Пензадизельмаш" (входит в состав АО "Трансмашхолдинг") планирует вдвое увеличить производство дизельных двигателей по итогам инвестиционного проекта, рассчитанного на три года. Об этом сообщила ТАСС руководитель службы по внешним связям и корпоративным коммуникациям предприятия Елена Шачнева.

Пензенские дизельные двигатели предназначены для оснащения тяжелых маневровых тепловозов. Кроме того, они используются на предприятиях горнорудной, металлургической и других отраслей промышленности, а также морских и речных судах различного назначения.

"Инвестиционная фаза проекта рассчитана на 2018 - 2020 годы. <…> В результате реализации проекта ОАО "Пензадизельмаш" планирует выйти на объем производства до 280 дизелей, что в среднем в два раза выше, чем в предыдущие периоды", - отметила Шачнева.

Проект предполагает приобретение нового оборудования и реконструкцию производственных площадей с организацией поточных линий сборки, а также создание специализированных участков разборки и сборки двигателей, ремонта комплектующих.

Проект стоимостью 573 млн рублей поддержан Фондом развития промышленности (ФРП). "154,7 млн рублей в виде займа могут быть предоставлены ФРП на оплату части аванса по договору лизинга, 57,2 млн рублей авансирует само предприятие, остальное (360,9 млн рублей) - финансовый партнер заемщика - ООО "Нацпромлизинг", - отмечается в пресс-релизе ФРП.

Завод "Пензадизельмаш" основан в 1949 году. Он выпускает дизели и турбокомпрессоры, а также комплектующие узлы для дизелестроительных заводов. "Пензадизельмаш" является единственным в стране предприятием, производящим дизели типа Д50 мощностью 1000 - 1200 лошадиных сил, отмечается на сайте "Трансмашхолдинга".

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