В Чечне разработают новую дорожную карту по улучшению ситуации в сфере ТЭК региона

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил региональному правительству разработать новую дорожную карту по улучшению ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса региона.

"Мы готовы оказать со своей стороны полное содействие в решении этой проблемы. Кроме того, необходимо подключить к работе власти муниципальных районов и городских округов для достижения планового показателя. В целом, если ресурсоснабжающие компании произведут замену старого оборудования в газовых и электрических магистралях, то нам удастся существенно снизить негативные показатели", - сказал Кадыров на совещании в региональном правительстве.

По его словам, региону необходима поддержка федерального центра и ресурсоснабжающих компаний по снижению потерь в сетях.

"У нас есть определенные договоренности, направленные на решение этого вопроса. В дальнейшем необходимо работать в тесном взаимодействии с ПАО "Россети", ПАО "Газпром" и федеральным центром. Иначе собственными силами нам не справиться. Население исправно платит за услуги ЖКХ. Проблема заключается только в крайней изношенности сетей, что приводит к высокому уровню потерь газа и электричества", - сказал глава Чечни.