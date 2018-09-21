РБК: Минфин предложил повысить НДПИ для нефтяных компаний на 110 млрд рублей в год

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин предложил правительству поднять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяных компаний для частичной компенсации роста субсидий на бензин, предоставляемых с целью сдерживания цен на бензин. Об этом говорится в проекте протокола к совещанию у премьер-министра Дмитрия Медведева от 18 сентября, с которым ознакомился РБК.

В сообщении издания отмечается, что в протоке инициатор предложения не указан, но предложение и авторство Минфина изданию подтвердили два федеральных чиновника, источник, близкий к Минфину, и консультант одного из ведомств.

Собеседник издания, близкий к одному из участников совещания, отмечает, что протокол еще не подписан и "сейчас за формулировки идет борьба". Один из оппонентов Минфина среди собеседников РБК уверен, что пункт о росте НДПИ в финальную версию не попадет.

Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин сообщал, что снижение цены отсечения при расчете демпфирующей составляющей в обратном акцизе на нефть увеличит субсидии нефтяным компаниям на 230 млрд рублей с нынешних 400 млрд рублей.

Демпфирующий механизм

Демпфирующий механизм - это обратный акциз, принятый в рамках налогового маневра, вкупе с различными коэффициентами компенсирует нефтепереработчикам часть разницы между ценой экспортной альтернативы и внутренней ценой. Размер коэффициента варьируется от 1 до 1,5 и делится на шесть региональных групп. В частности, для Ухтинского НПЗ "Лукойла" действует коэффициент 1,3.

Механизм компенсаций будет действовать для тех компаний, которые провели модернизацию перерабатывающих производств и намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, подпавшие под санкции США и ЕС.

Налоговый маневр должен завершиться в Россия за шесть лет, начиная с 2019 года. Он подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых. О необходимости продолжить обсуждение параметров маневра говорила ранее и "Роснефть", заводы которой по своему географическому расположению могут рассчитывать на максимальный размер коэффициента - 1,5.