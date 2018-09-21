В Венесуэле стоимость школьного завтрака приблизилась к размеру минимальной зарплаты

ТАСС, 21 сентября. Стоимость школьного завтрака в Венесуэле приблизилась к размеру минимальной месячной зарплаты, установленной властями после августовской деноминации. Об этом заявил член совета муниципалитета Либертадор в Каракасе Хесус Армас, сообщила в пятницу радиостанция Union Radio.

"Маленькая упаковка сока и пирожок стоят 80 боливаров, в пересчете на 20 дней школьных занятий получается 1,6 тыс. боливаров", - сказал политик, представляющий оппозиционную партию "Справедливость прежде всего". С 1 сентября минимальная зарплата в Венесуэле по решению правительства была повышена в десятки раз - до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу) или 0,5 петро.

В ходе начавшейся 20 августа деноминации власти убрали с купюр пять нулей и привязали суверенный боливар к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка $60 за единицу.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет.