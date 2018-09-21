МВФ призывает Украину приватизировать таможню и железную дорогу

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Владислав Рашкован призвал Киев пересмотреть перечень объектов, которые могут попадать под приватизацию. Об этом он заявил в пятницу, выступая на "Украинском финансовом форуме - 2018" в Одессе.

"Кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать? Кто сказал, что таможня должна быть государственной? Кто сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты должны быть государственными? - цитирует его агентство "Укринформ". - Есть примеры, когда таможня работает более эффективно в частной собственности".

Украина запрещает к приватизации то, что в мировой практике давно "отлично работает" в частной собственности, считает Рашкован. "Нельзя оставлять даже маленького списка. Потому что завтра этот маленький список станет больше", - добавил представитель фонда.

В последние годы инвесторы не спешат вкладывать в украинские предприятия, которые государство пытается продать. Законопроект о приватизации был принят Верховной радой в первом чтении 9 ноября 2017 года. Его принятие являлось одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша. Однако кабмин выполнил этот план по приватизации лишь на 19,7%, при этом в бюджет украинского государства поступило 3,376 млрд гривен (почти $130 млн).

Сейчас на Украине насчитывается почти 3,5 тыс. государственных предприятий. В мае 2018 года правительство утвердило новый перечень объектов большой приватизации на 2018 год, в список вошли более 20 государственных компаний. В частности, запланированы поступления в государственную казну в размере 22 млрд гривен (более $840 млн).