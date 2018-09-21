WSJ: Саудовская Аравия не сможет покрывать спрос на нефть

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия в долгосрочной перспективе не сможет обеспечивать прежний спрос на свою качественную нефть на фоне сокращения поставок углеводородного сырья из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о введении санкций против этой страны - третьего производителя нефти в ОПЕК. Это приведет к скачку цен на нефть выше $80 за баррель, сообщила в пятницу со ссылкой на собственные источники американская газета The Wall Street Journal.

По ее данным, национальная нефтяная компания Saudi Aramco предупреждает потенциальных покупателей о том, что в октябре сможет поставлять нефть в ограниченном объеме. Это обусловлено тем, что компания недооценила потенциал роста спроса на углеводородное сырье в преддверии введения новых санкций против Тегерана. В долгосрочной перспективе Saudi Aramco все равно не сможет удовлетворять спрос на прежнем уровне, в условиях прекращения поставок из Ирана, пояснили источники издания.

Трейдеры, к которым газета обратилась за справкой, прогнозируют рост цен на нефть в мире до $90-100 за баррель. Это в свою очередь бумерангом ударит по США посредством повышения внутренних розничных цен на продукты переработки нефти, приводит издание мнение одного из участников торгов.

Тегеран намерен наложить вето на любое решение ОПЕК на заседании в Алжире, если оно будет угрожать интересам Ирана, заявил в пятницу министр нефти страны Бижан Намдар Зангане. Иран не входит в состав мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором заседают шесть стран под председательством России и Саудовской Аравии. Однако Иран является членом ОПЕК, одним из основателей картеля и третьим по величине производителем нефти в организации.

Заседание мониторингового комитета состоится в Алжире 23 сентября. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех говорил ранее, что JMMC наделен функцией рекомендовать членам соглашения принимать необходимые для балансировки рынка решения. В комитет входят шесть стран, включая Россию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Венесуэлу, Оман и Алжир.