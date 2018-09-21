США продлили срок завершения сделок с "Русалом", En+ и "Евросибэнерго" до 12 ноября

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с "Русалом", российской группой En+ и компанией "Евросибэнерго" до 12 ноября текущего года. Об этом сообщило в пятницу Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями

После санкций. Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями

Ранее американским инвесторам было разрешено проводить сделки с этими компаниями до 23 октября.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты.

Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября 2018 года. До 6 июня также был продлен срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от активов En+, "Русала" и ГАЗ.