WSJ: ущерб от урагана "Флоренс" в США составил до $50 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Экономический ущерб американских штатов Северная и Южная Каролина, нанесенный ранее в этом месяце ураганом "Флоренс", составил от $38 млрд до $50 млрд. Такие оценки аналитического агентства Moody's Analytics опубликовала в пятницу на своем сайте газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, речь идет об ущербе недвижимости и различным транспортным средствам. При расчете также учтена та прибыль, которую бизнес не смог получить из-за удара стихии. В публикации констатируется, что если оценивать убытки в $50 млрд, то "Флоренс" займет седьмую строчку в списке наиболее разрушительных ураганов в истории США.

Ожидается, что суммарные выплаты страховых компаний на покрытие ущерба от "Флоренс" составят от $1,7 млрд до $5 млрд. В материале отмечается, что сейчас в США все еще ощущаются негативные последствия циклона. Так, в Северной и Южной Каролине уровень воды в реках остается повышенным, из-за затоплений закрыты около 600 дорог. Издание приводит данные, согласно которым из-за "Флоренс" в указанных двух штатах, а также в Вирджинии погиб 41 человек.

Согласно оценкам газеты, ущерб от "Флоренс" значительно меньше, чем от каждого из трех прошлогодних ураганов. Так, убытки от урагана "Харви" оцениваются в $133,5 млрд, от "Марии" - в $120 млрд, от "Ирмы" - в $84,2 млрд. Агентство Bloomberg 12 сентября, еще до того, как "Флоренс" приблизился к побережью США, прогнозировало, что ущерб от него составит не менее $27 млрд.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода (с 1 июня по 30 ноября). Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.