Кабмин утвердил план реализации основ госполитики в области промышленной безопасности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился утвердить план мероприятий по реализации Основ государственной политики в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства.
Как отмечается в пояснительной записке, план предполагает меры по последовательному снижению риска аварий на опасных производственных объектах, а также по совершенствованию подходов и методов госрегулирования с учетом современных условий и требований.
"Предусматривается внесение изменений в законодательные акты по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики", - говорится в записке. Уточняется, что также будут внедрены дополнительные программы профессиональной переподготовки в области промышленной безопасности.
Кроме того, документом предусматривается совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения экспертизы промышленной безопасности. "Это необходимо для повышения уровня независимости экспертов и экспертных организаций от заказчиков экспертизы", - говорится в пояснительной записке.
В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об основах государственной политики РФ в области промышленной безопасности на период до 2025 года и на дальнейшую перспективу". Целями этой политики являются, в частности, предупреждение аварий и инцидентов, обеспечение роста промышленного производства, реализация прав граждан на труд в безопасных условиях.