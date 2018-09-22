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Парламент Чечни принял закон о сохранении пенсионных льгот

Льготы касаются проезда на общественном транспорте, оплаты ЖКХ, земельного налога и налога на имущество

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Чеченской Республики приняло в окончательном чтении закон о сохранении региональных социальных льгот для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет независимо от возраста выхода на пенсию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

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"В окончательном чтении депутаты приняли проект закона Чеченской Республики "О социальных гарантиях и льготах гражданам предпенсионного возраста на территории ЧР", который внесен в парламент главой Чечни. Настоящий законопроект разработан в целях сохранения действующих социальных гарантий и льгот гражданам предпенсионного возраста - мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет", - отметили в пресс-службе, добавив, что решение было принято единогласно.

Законопроект предусматривает сохранение льгот на проезд на общественном транспорте, на оплату ЖКХ, земельного налога и налога на имущество.

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Пенсионный законРоссияСКФОЧечня
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