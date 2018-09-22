ЦБ: российские банки смогут выполнить обязательства перед гражданами в любой валюте

МАГАДАН, 22 сентября. /ТАСС/. Российские банки располагают достаточными ресурсами, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами в любой валюте, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"У нас и ресурсов, и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте", - сказала она в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

Набиуллина ранее также заявляла, что Банк России не видит угроз для валютных вкладов в связи с возможностью ужесточения санкций против РФ и не собирается принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли.

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg заявлял, что клиенты российских банков в случае введения санкций США против банковской системы РФ смогут гарантированно вернуть свои долларовые вклады. Глава Сбербанка Герман Греф также говорил журналистам, что банк не рассматривает перевод долларовых депозитов в рубли, и не видит повышенного спроса на конвертацию вкладов.