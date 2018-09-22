Bloomberg: сделка ОПЕК+ в августе выполнялась более чем на 129%

АЛЖИР, 22 сентября. /ТАСС/. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ в августе составил более 129%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК, которые заседают в Алжире на техническом комитете.

В воскресенье, 23 сентября, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ должен озвучить показатель исполнения сделки официально. По итогам июля он составил 109%.

Страны ОПЕК+ договорились с июля смягчить действующие ограничения добычи, чтобы опустить уровень исполнения сделки с 150% до 100%. Для этого странам требуется поднять совокупную добычу на 1 млн баррелей.

По данным Международного энергетического агентства, эта задача в августе была почти выполнена: сделка ОПЕК+ выполнялась на 103% (глава Минэнерго РФ Александр Новак называл применительно к августу 108%).

Министрам мониторингового комитета предстоит в воскресенье обсудить, насколько еще целесообразно увеличить добычу, а главное, как распределить доли в этой квоте между собой. Свободными мощностями для прироста производства обладают в ОПЕК+ только несколько стран, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

Россия и Саудовская Аравия полностью компенсировали свои квоты по сокращению добычи. Так, российская добыча в сентябре достигла 11,3 млн баррелей в сутки (1,55 млн т в сутки на 19 сентября, по данным ЦДУ ТЭК, переведенные в баррели с коэффициентом 7,33). В октябре 2016 года, принятом за базовый уровень, от которого Россия сократила добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, добыча составляла 11,247 млн баррелей.