Движение по Крымскому мосту для большегрузов откроют в конце сентября

"Ожидаем в конце сентября запуска грузового движения, - сказал он.

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Движение по Крымскому мосту для большегрузного транспорта откроется в конце сентября, сообщил ТАСС в субботу глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь.

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Ранее сообщалось, что движение грузовиков по мосту запрещено до октября. По словам Аксенова, на мосту завершаются работы по оборудованию перехода в Крым необходимыми элементами безопасности.

"Как только они будут выполнены, грузовой транспорт начнет ходить", - добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что движение для большегрузов по Крымскому мосту планируется открыть с 1 октября. Сейчас поставки в Крым ведутся через паромную переправу, а это дольше и дороже.

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.