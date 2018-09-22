Лукашенко: Белоруссия скоро получит шестой транш кредита ЕФСР на $200 млн

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия в ближайшее время получит шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн. Об этом заявил в субботу президент Александр Лукашенко на совещании с правительством страны по итогам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы получили пять траншей. Остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

По словам президента, "все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать". "Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой - это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства", - отметил Лукашенко.

В марте 2016 года министерство финансов Белоруссии и Евразийский банк развития подписали соглашение о предоставлении финансового кредита из средств ЕФСР. Соглашением предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму $2 млрд в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Белоруссии на 2016-2018 годы, одобренных Советом ЕФСР. Средства должны быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов. Белоруссия к настоящему времени получила пять траншей кредита ЕФСР в объеме $1,6 млрд.