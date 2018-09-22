Лукашенко: Москва не отвергла предложение о рефинансировании долгов Минска

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи не отверг предложение Минска о рефинансировании долга в размере $1 млрд. Об этом заявил в субботу на совещании по итогам встречи Лукашенко.

"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Ранее первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский сообщил, что Минск и Москва ведут переговоры о предоставлении белорусской стороне российского госкредита на $1 млрд, которые будут направлены на рефинансирование внешних долговых обязательств.

Кредит на строительство АЭС

Также Лукашенко сказал, что Белоруссия предлагает России рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки по нему.

"Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки", - отметил политик.

Он мотивировал предложение Белоруссии тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены. "Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны, мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить", - сказал Лукашенко.

"И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3% [о снижении ставки по кредиту]", - уточнил он.

"Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал", - сказал президент Белоруссии.

О БелАЭС

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия заключили соглашение о предоставлении на строительство станции российского кредита в размере $10 млрд. Предполагается, что он покроет 90% затрат на сооружение АЭС. Общая стоимость объекта, согласно расчетам, не должна превысить $11 млрд.