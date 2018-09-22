В Тверской области стартовали учения с участием более 5 тыс. энергетиков

ТАСС, 22 сентября. Учения энергетиков, в которых принимают участие более 5 тыс. человек, стартовали в Тверской области и продлятся в течение трех месяцев, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня в Тверской области стартовали масштабные учения энергетиков, в ходе которых планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. В течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости функционирования энергосистемы к воздействию погодных явлений", - сказали в пресс-службе.

В учениях принимают участие более 5,1 тыс. человек, это специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", привлечено более 850 единиц техники. "В настоящее время все силы и средства стянуты к местам проведения учений. Энергетики начали работы", - уточнили в пресс-службе.

По данным правительства региона, учения позволят снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий. Тверская область является вторым регионом, где проводятся подобные учения. Летом этого года энергетики работали в Дагестане, там были задействованы более 2,5 тыс. человек.

"В связи с учениями в ряде населенных пунктов запланированы временные контролируемые отключения электроэнергии. График отключений согласован с администрациями муниципальных образований", - добавили в пресс-службе.