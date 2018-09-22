Совет министров ДНР поручил минсвязи наладить работу Vodafone в республике

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Совет министров провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поручил министерству связи нормализовать работу украинского оператора мобильной связи Vodafone на территории республики. Об этом в субботу сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Дано поручение министерству связи ДНР нормализовать работу Vodafone в республике. Это проблема, которая тянется не первый день и месяц, но тем не менее шаги намечены. Для нас важна качественная связь, для нас важна возможность полноценной и стабильной работы "Феникса" (местный мобильный оператор - прим. ТАСС). Мы видим, что в ряде городов устойчивая связь, но, увы, есть и сбои. "Феникс" развивается, и нам нужно, чтобы были вспомогательные средства", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Проблемы со связью Vodafone начались в Донбассе с 11 января 2017 года, когда из-за аварии пропал сигнал украинского мобильного оператора. 19 января мобильная связь в ЛНР была восстановлена. На территории ДНР сигнал отсутствовал вплоть до 27 апреля, в связи с чем в республике действовал только местный оператор "Феникс".

В среду на последнем заседании Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины координатор от ОБСЕ в экономической подгруппе в Минске Пэр Фишер пообещал лично поспособствовать скорейшей передаче заявки в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на проведение ремонтных работ.