Работу Билибинской АЭС могут продлить на год из-за сдвига сроков строительства сетей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Эксплуатация Билибинской АЭС на Чукотке может быть продлена на год из-за возможного сдвига сроков строительства сетевой инфраструктуры для плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", которая будет базироваться в городе Певек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".

"Возможная сдвижка вправо сооружения сетевой инфраструктуры, связывающей плавучий энергоблок с Чаун-Билибинским энергоузлом, может повлечь за собой необходимость продления сроков эксплуатации Билибинской АЭС на один год. Такой вопрос в настоящее время прорабатывается", - сказали в концерне.

Билибинская АЭС вырабатывает 80% электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла и является безальтернативным источником теплоснабжения города Билибино.

При этом "Росэнергоатом" подчеркивает, что создание береговой инфраструктуры для будущей плавучей атомной электростанции, которую строит концерн, идет в полном соответствии с графиком.

В июне были завершены работы по устройству свайного основания подходной дамбы и соединительного участка, а так же верхнего строения подходной дамбы и соединительного участка. В августе были начаты работы по устройству несъемной опалубки участка номер 1 мола-причала. На берегу продолжается сооружение административного корпуса, закрытого распределительного устройства, площадок под трансформаторы. Своевременно осуществляется доставка грузов для продолжения работ по сооружению инфраструктуры. "Все работы предполагается завершить к концу 2019 года, когда плавучий энергоблок встанет на свое штатное место в Певеке и начнет вырабатывать электрическую и тепловую энергию для снабжения города", - говорится в сообщении.

Единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" должна стать основным источником энергоснабжения Чукотки и в начале 2020-х годов полностью заменить выводимую из эксплуатации Билибинскую АЭС.