Новую структуру АСИ по технологиям сформируют до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Новая автономная некоммерческая организация, которая будет отвечать за развитие технологической инициативы, будет сформирована в Агентстве стратегических инициатив до конца года. Об этом сообщил в субботу журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Вопрос находится в процессе согласования. Рабочее название - Платформа национальной технологической инициативы. Надеюсь, что до конца года у нас все этапы согласования пройдут", - сказал Песков журналистам после его лекции о цифровизации в кампусе Санкт-Петербургского государственного университета "Михайловская дача".

Ранее сообщалось, что назначенный в июле спецпредставителем президента Песков возглавит автономную некоммерческую организацию, которая выделится из состава АСИ. Дмитрий Песков с 2011 года занимал пост директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив.