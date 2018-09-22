Минск и Москва решили вопрос о расчетах за газ

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия окончательно согласовали вопросы поступления в бюджет республики средств от таможенных пошлин за сырую нефть и расчетов за поставляемый природный газ. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора лидеров двух стран.

"Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром", - проинформировали в пресс-службе.

Там уточнили, что телефонный разговор лидеров двух стран состоялся после прошедшего в Минске совещания, где обсуждались итоги белорусско-российских переговоров 21 сентября в Сочи. ТАСС в настоящее время не располагает информацией от пресс-службы Кремля о данном телефонном разговоре.

На совещании в субботу Лукашенко заявил, что одним из главных на переговорах в Сочи стал вопрос, связанный с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет, а также вопрос переработки в Белоруссии темных нефтепродуктов. "Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе [на саммите СНГ] окончательно согласуем решение этого вопроса", - заявил президент Белоруссии, добавив, что "фактически он решен" и "нужно выбрать тот или иной вариант".