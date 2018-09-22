Баланс взаимных поставок сельхозпродукции из РФ в Белоруссию подпишут 12 октября

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия подпишут индикативные балансы взаимных поставок сельскохозяйственной продукции 12 октября в Могилеве во время Форума регионов двух стран. Об этом заявил в субботу вице-премьер Белоруссии Михаил Русый.

"По этим балансам мы договорились, они согласованы с Российской Федерацией. С согласия глав государств они будут подписаны 12 октября на Форуме регионов", - сказал вице-премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Русый заявил, что 21 сентября на переговорах в Сочи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко с участием представителей правительств состоялся "принципиальный двусторонний разговор именно с позиций того, что есть целый ряд документов, договоров, соглашений, техрегламентов, которые должны выполняться обеими сторонами независимо от той ситуации, которая складывается на рынке". "Поэтому и поставлена задача посмотреть, во-первых, балансы - тот объем, который необходим Российской Федерации для того, чтобы закрыть внутренние потребности", - сказал заместитель премьер-министра Белоруссии.

"Поэтому и поставлена задача посмотреть, во-первых, балансы - тот объем, который необходим Российской Федерации для того, чтобы закрыть внутренние потребности", - сказал заместитель премьер-министра Белоруссии.

Скрупулезная проработка

Говоря о балансах поставок на 2019 год, Русый заявил, что они скрупулезно проработаны с российской стороной по видам и товарам. "Мы увеличили по предложению российской стороны поставки сыров, несколько уменьшили поставки концентрированного молока. В пересчете на молоко это примерно 102% по тем балансам, которые были по молочным продуктам на 2018 год, по мясу подвижки еще больше - 111%, есть просьба увеличить поставки говядины. Мы готовы это сделать, и мы обеспечим", - проинформировал вице-премьер.

Русый добавил, что "есть единые правила игры для обеих сторон". "Есть техрегламент. Он должен жестко выполняться. Дорожные карты есть, они наполнены, но по этим дорожным картам медленно движемся", - сказал вице-премьер.

"Мы договорились, что до конца года весь объем недопоставленной по нашим балансам на текущий год продукции будет отрегулирован и поставлен. Мы готовим предложения по видам и тем предприятиям, которые обеспечат этот объем. Это примерно 320 тыс. тонн в пересчете на молоко", - уточнил Русый. Он также акцентировал внимание на необходимости выполнения договоренностей.

"Если мы договорились поставить, то мы должны поставить. Это же не бесплатно. Мы продаем на взаимовыгодных условиях. Другая сторона не должна ставить препоны", - сказал он.

"Российский рынок мы не упускали и упускать не намерены. Мы будем на нем серьезно работать", - заявил замглавы белорусского правительства.