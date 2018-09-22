Компенсации Минску за налоговый маневр в РФ определят до конца года

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия до конца текущего года проработают вопрос размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Об этом сообщил в субботу по итогам совещания у главы государства заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Это вопрос подлежит рассмотрению в рамках программы работы в четвертом квартале. Мы уже обозначили эти вопросы, сейчас идет расчет параметров для достижения этих компенсаций", - отметил Игорь Ляшенко, слова которого приводит агентство БелТА. По его словам, у российской стороны есть понимание, что такие компенсации должны быть. "Дополнительно будут прорабатываться величина и механизм компенсаций", - уточнил вице-премьер.

Он также отметил, что в России в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли будут предусмотрены внутренние механизмы компенсаций - бюджетные субсидии нефтяникам, в Белоруссии подобного механизма сейчас нет, поэтому на переговорах будут обсуждать, как унифицировать эти подходы.

Ляшенко обратил внимание, что белорусские НПЗ по-прежнему будут получать сырье для загрузки производственных мощностей в полном объеме. "Это самая главная договоренность, позволяющая реализовывать евразийские договоренности, - отметил он. - Традиционно это объемы, достаточные для загрузки заводов, и даже предусмотрена возможность поставки с корректировкой - плюс 10% под наши растущие объемы производства".

История вопроса

Ранее в белорусском правительстве сообщали, что потери белорусского бюджета в 2019 году, связанные с реализацией налогового маневра в нефтяной отрасли России, оцениваются в 600 млн рублей. По договоренности, достигнутой в апреле 2017 года, Белоруссия закупает 18 млн т нефти, а еще 6 млн т "перетамаживаются". В бюджет Белоруссии перечисляются экспортные пошлины с этих 6 млн т.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России, который одобрила Госдума в июле в двух чтениях, предполагает, что в 2019-2024 годах вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30% до 0% и одновременно будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на величину снижения экспортных пошлин.