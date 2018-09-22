"Технопромэкспорт" начал пуско-наладочные работы второго блока ТЭС в Симферополе

ТВЕРЬ, 22 сентября. /ТАСС/. "Технопромэкспорт" в субботу приступил к пуско-наладочным работам на втором блоке Таврической ТЭС, которая строится в Симферополе. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Второй этап - вчера получили разрешение на пуско-наладочные работы по станции в Симферополе. Ростехнадзор уже выдал разрешения, и с сегодняшнего дня начинаются работы по программе в рамках запуска второго блока станции в Симферополе", - сказал он.

"Технопромэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех", строит в Крыму две газовые теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе.

Ранее Черезов сообщал ТАСС, что ввод в эксплуатацию первых энергоблоков строящихся в Крыму Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций запланирован на октябрь. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока Таврической ТЭС ожидается в ноябре 2018 года.

Электростанции станут одним из важнейших элементов энергосистемы полуострова, который обеспечит решение проблемы дефицита электрической мощности в регионе и повышение надежности работы Крымской энергосистемы в условиях прогнозируемого увеличения нагрузок.