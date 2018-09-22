Порошенко призвал германские энергоконцерны инвестировать в ГТС Украины

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Украина открыта для зарубежных инвестиций в газовую отрасль и приглашает германские энергетические компании вкладывать в нее свои средства. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische Post .

"Я могу только сказать, что сердечно приглашаю германские энергоконцерны инвестировать в нашу газовую отрасль, - сказал он. - Если они хотят, то могут контролировать менеджмент. Наши двери открыты".

Порошенко снова подверг критике проект строительства газопровода "Северный поток - 2". По его мнению, этот трубопровод "не имеет смысла с экономической точки зрения". "Я могу только предостеречь наших европейских друзей и делаю это исходя из собственного опыта", - утверждал он. Как считает Порошенко, реализация проекта - "это попытка России ослабить Украину".

"Хочу сказать прямо, у вас, в Германии, существует сильное лобби, выступающее за реализацию проекта", - отметил он. Президент Украины утверждал, что его страна "располагает более чем достаточными мощностями, чтобы поставлять российский газ в Западную Европу". "Это 146 млн куб. м газа, из которых сейчас мы используем лишь немногим более 90 млн", - заверил Порошенко.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Запуск ожидается до конца 2019 года. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако после запрета польского регулятора на создание совместного предприятия, весной 2017 года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование 50% общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.