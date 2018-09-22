Москва и Минск до 1 октября проанализируют работу предприятий машиностроения

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Минпром Белоруссии и Минпромторг России представят до 1 октября текущего года анализ условий хозяйствования машиностроительных заводов. Об этом сообщил в субботу по итогам совещания у главы государства заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко, касаясь вопроса промышленной кооперации и создания равных условий для хозяйствующих субъектов двух стран.

"Согласно нашим договоренностям, до 1 октября министерства промышленности представят развернутый анализ условий хозяйствования машиностроительных заводов. Самое главное, что мы понимаем: крупные машиностроительные заводы должны иметь равные условия хозяйствования", - отметил он. По его словам, в этой же плоскости "лежит и вопрос утильсбора". Он отметил, что эта тема "отрабатывается на уровне вице-премьеров".

Ляшенко подчеркнул, что сегодня нет необходимости в создании дублирующих производств. "Кооперация, обмен поставками узлов будут только способствовать укреплению автопроизводителей обеих стран", - сказал он.

В субботу в ходе совещания по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 21 сентября белорусский президент Александр Лукашенко указал на то, что не видит необходимости создавать в России производства, дублирующие аналогичные в Белоруссии, а также, что у субъектов хозяйствования должны быть равные условия. Он отметил, что взаимопонимание в этих вопросах с президентом РФ достигнуто.