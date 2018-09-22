Bloomberg: Дерипаска добился "существенного прогресса" в переговорах по снятию санкций США

В Омане оценили, как антииранские санкции повлияют на нефтяной рынок

Министр нефти и газа страны Мухаммед бен Хамад ар-Румхи заявил, что недопоставки нефти после введения санкций в отношении Ирана могут упасть на 600 тыс. баррелей в сутки

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