Bloomberg: Дерипаска добился "существенного прогресса" в переговорах по снятию санкций США

ТАСС, 22 сентября. Группа En+ Олега Дерипаски добилась "существенного прогресса" по снятию санкций после шестимесячных переговоров с минфином США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на En+.
Компания не представила подробностей о переговорах, однако сообщила, что предстоит еще многое сделать, чтобы достичь формального соглашения, передает агентство.
Источники агентства сообщили, что обсуждается новый план, согласно которому Дерипаска по-прежнему должен снизить свою долю в En+, но без участия банка ВТБ, как предлагалось ранее. Примет ли это предложение минфин США, непонятно, отмечается в материале.
Представитель Дерипаски отказался от комментариев.
В августе издание Financial Times сообщало, что En+ представила в минфин США план по выводу компании из-под санкций через снижение в ней доли Дерипаски ниже 45% путем передачи акций банку ВТБ, который также находится под секторальными санкциями со стороны Соединенных Штатов.
Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66%.
Санкции против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".
Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты.
Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября 2018 года. До 6 июня также был продлен срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от активов En+, "Русала" и ГАЗ.
Последняя отсрочка была дана инвесторам в пятницу. Она позволяет завершить сделки с "Русалом", En+ и компанией "Евросибэнерго" до 12 ноября 2018 года.