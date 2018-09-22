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"Россети" в ходе учений инвестируют 1,7 млрд рублей в электросети Тверской области

В рамках учений специалистам предстоит расчистить от деревьев и кустарников трассы воздушных ЛЭП, расширить просеки вдоль ЛЭП, смонтировать около 540 км самонесущего изолированного провода

ТВЕРЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Трехмесячные учения энергетиков в Тверской области, в рамках которых "Россети" приведут просеки линий электропередач в нормативное состояние и проведут масштабную замену воздушных распределительных сетей, обойдутся в 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава компании Павел Ливинский.

"Общая стоимость проведения учений в Тверской области составит 1,7 млрд рублей", - сказал он.

По данным "Россетей", в рамках учений энергетиков в Тверской области, стартовавших 22 сентября, более чем 5,1 тыс. специалистам предстоит расчистить от деревьев и кустарников трассы воздушных линий электропередачи на площади свыше 6 560 га, расширить просеки вдоль ЛЭП на площади свыше 1 тыс. га, смонтировать около 540 км почти не подверженного внешнему негативному воздействию самонесущего изолированного провода.

Учения продлятся до 22 декабря 2018 года. По данным "Россетей", их итогом станет снижение аварийности в электросетях в Тверской области на 30%, сокращение в два раза времени восстановления электроснабжения в случае технологических нарушений, актуализация цифровой модели электросетевого комплекса (ГИС), а также повысится надежность энергоснабжения более 1 млн жителей области.

Теги
РоссияЛивинский, Павел АнатольевичТверская область
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