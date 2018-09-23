Скоростная железная дорога связала Гонконг с 44 городами материкового Китая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 сентября. /ТАСС/. Движение скоростных поездов по новой железнодорожной ветке, которая связала Гонконг с материковым Китаем, запущено в воскресенье. Местные власти объявили об официальном введении в эксплуатацию подземного 26-километрового участка, соединившего этот специальный административный район с соседним Шэньчжэнем (южная провинция Гуандун). Там он состыковался с общей сетью скоростных железных дорог КНР, чья протяженность достигает 25 тыс. км.

Сравнительно короткий, но важный отрезок позволит сократить время в пути из Гонконга до крупнейшего южнокитайского мегаполиса Гуанчжоу до 48 минут с нынешних двух часов, а до Пекина можно будет добраться без пересадок всего за девять часов вместо суток. Поездка до Шэньчжэня займет всего 14 минут. В общей сложности магистраль позволила связать Гонконг с 44 городами, включая Шанхай, Куньмин, Гуйчжоу, Чанша, Сямэнь.

Рекордная стоимость

Строительство стальной магистрали, которая интегрирована с общей сетью городского метро, началось в 2010 году, и по плану должно было завершиться за пять лет. Однако постоянные задержки привели к удорожанию проекта, а поиски дополнительного финансирования затормозили процесс строительства еще больше. В итоге конечная стоимость проекта, реализацией которого занималась местная корпорация MTR, возросла до $10,8 млрд.

Таким образом прокладка одного километра трассы обошлась в $415 млн, что стало абсолютным мировым рекордом. Это объясняется тем, что весь маршрут был проложен под землей и в горных туннелях. Даже конечный терминал в западной части полуострова Коулун площадью в 11 га оказался подземным. Для его строительства пришлось вырыть 4,5 млн куб. м земли. Прокладывать путь на поверхности было невозможно - плотность застройки Гонконга такова, что не позволяет сооружать вокзал и ведущие к нему пути без сноса многочисленных зданий.

Особенности иммиграционного контроля

Для удобства пассажиров пункты пограничного и таможенного контроля и Гонконга, и материкового Китая расположены в железнодорожном терминале Гонконга. Местные власти в виде исключения согласились предоставить часть нового ультрасовременного вокзала в полное распоряжение пограничников материкового Китая, где будут действовать законы КНР. Это повлекло за собой споры о том, насколько это нарушает Основной закон - гонконгскую мини-конституцию, в которой говорится о невозможности введения законов КНР на территории Гонконга до 2047 года.

Речь идет о помещении площадью 105 тысяч кв. м, где размещены служба иммиграции, погранконтроля и карантина. Местная продемократическая оппозиция выступала с резкой критикой подобного нововведения, опасаясь, что это может создать опасный прецедент для возможных перспектив последующего распространения законов КНР на другие районы Гонконга в будущем.

Консульская помощь

Генеральное консульство РФ в Гонконге предупредило, что разделение вокзала на две части отразится на порядке оказания консульской помощи российским туристам. Если консульская помощь понадобится российскому гражданину, находящемуся в "зоне Гонконга", об этом будет сообщено в генеральное консульство РФ в Гонконге, но если пассажир окажется на погранконтроле континентального Китая - в генконсульство РФ в Гуанчжоу. "Просим учитывать данное разделение при обращении в консульские учреждения", - предупредили в дипмиссии.

Убыточный проект

Подсчитано, что через полвека с начала функционирования ветка не окупит и половины затраченных на нее средств. Однако власти Гонконга исходят из того, что она жизненно важна для долгосрочного развития мегаполиса, его дальнейшей экономической интеграции с материковым Китаем. Новая магистраль обеспечит перевозку от 80 до 95 тыс. пассажиров в день. Накануне ее открытия пробную поездку в Гуанчжоу на скоростном поезде совершила глава гонконгской администрации Кэрри Лам.