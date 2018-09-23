Bloomberg: российские бизнесмены из-за санкций возвращают свои активы в Россию

Согласно информации опрошенных им источников, большинство крупнейших российских негосударственных экспортеров перевели свои средства со счетов в США и Европе в банки РФ, находящиеся в государственной собственности, или в местные отделения европейских кредиторов. Отмечается, что такая тенденция стала наблюдаться в апреле с введением США санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.

Кроме того, по данным агентства, экспортеры, которые в течение долгого времени вели расчеты в долларах, предпринимают шаги для минимального использования этой валюты и, хотя и не собираются полностью отказываться от доллара, все больше просят своих кредиторов разрешить им выплату долгов в других денежных единицах в том случае, если они столкнутся с крупными потерями в связи с попаданием в санкционный список США. Агентство пишет, что алмазодобывающая компания "Алроса" уже продает драгоценные камни азиатским клиентам за рубли, а по крайней мере одна крупная металлургическая компания РФ ведет большую часть своих расчетов в евро и пытается использовать юань.

Bloomberg также отмечает, что при отсутствии всеобъемлющего плана помощи правительства в случае ужесточения санкций со стороны США компаниям придется самим справляться с ситуацией. По мнению агентства, сейчас инвесторы не имеют достаточных перспектив для вложения средств в российскую экономику из-за ее "стагнации" и "возрастающего влияния государства".

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.