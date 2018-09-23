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Китай за первые восемь месяцев 2018 года нарастил импорт СПГ почти в полтора раза

По оценке аналитиков, в 2019 году Китай станет крупнейшим импортером СПГ в мире, обойдя Японию

ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Китай импортировал в августе 4,71 млн т сжиженного природного газа (СПГ), что на 51,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР.

При этом, по данным управления, объем импорта за первые восемь месяцев 2018 года достиг 32,63 млн т, что на 47,8% больше, чем за январь-август 2017 года.

По итогам 2017 года Китай обошел Южную Корею и занял вторую строчку в списке импортеров СПГ в мире. В 2019 году, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местных аналитиков, КНР обойдет также и Японию, превратившись в крупнейшего импортера СПГ в мире.

Общий импорт газа Китаем к 2023 году, по прогнозам, должен составить 171 млрд кубометров.

Китай - один из ключевых покупателей СПГ из портфеля группы "Газпром", сообщил журналистам во Владивостоке 12 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. В прошлом году на Китай пришлось 19% от общего объема поставок СПГ на внешние рынки.

Теги
ЯпонияРоссияКитайГазпромМиллер, Алексей Борисович
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