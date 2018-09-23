Финская полиция задержала третьего человека в ходе обысков по делу об отмывании денег

ХЕЛЬСИНКИ, 23 сентября. /ТАСС/. Финская Центральная криминальная полиция (KRP) задержала третьего человека в ходе обысков и допросов по делу об экономических преступлениях, одним из фигурантом которого является связанная с Россией компания. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба KRP.

"В общей сложности KRP задержаны трое, аресты связаны с обысками в регионе Варсинайс-Суоми. Были допрошены семь человек", - отметили в полиции, уточнив, что взяли показания у граждан нескольких стран, их национальность не называется. В KRP добавили, что в воскресенье операция будет нацелена против использования компанией нелегальной рабочей силы в строительстве.

Полиция в субботу начала крупную операцию, в рамках которой, как сообщила газета Helsingin Sanomat, осуществляла обыски в том числе в помещениях связанной с РФ компании, расположенных на территории региона Варсинайс-Суоми и в архипелаге Турку. В KRP не раскрывают, о какой именно компании идет речь. В посольстве РФ в Финляндии сообщили, что у них пока нет комментариев по данной теме.

Операция проводится в нескольких районах, в ней участвует около ста человек, задействованы катера, вертолеты и самолеты финской погранохраны. На это время в регионе Варсинайс-Суоми введен запрет на полеты.

Полицейские сообщили, что фигурантом дела является финское акционерное общество, которое "подозревается в отмывании денег на несколько миллионов евро" и в использовании нелегальной рабочей силы. По информации Helsingin Sanomat, компания зарегистрирована в Финляндии, но его собственник находится в другой стране ЕС.

По сведениям газеты, обыски осуществляются также в расположенных в городе Парайнен помещениях компании Airiston Helmi Oy, которая специализируется на управлении недвижимостью. Издание утверждает, что у нее много связей с Россией. Так, в частности, компания, по данным Helsingin Sanomat, пыталась получить разрешение на место для посадки вертолетов для российских граждан, среди ее руководства ранее были россияне. Кроме того, по сообщениям финских СМИ, Силы обороны Финляндии якобы ранее были обеспокоены тем, что эта компания приобретала недвижимость недалеко от их стратегических объектов.