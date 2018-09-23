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Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен для устранения неполадок

Обратное подключение к сети планируется 28 сентября

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключили от сети минувшей ночью для устранения неполадок. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Около трех часов ночи второй юлок ЗАЭС отключен от энергосистемы для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3", - отметили в ведомстве. По его информации, планируется подключения энергоблока к сети 28 сентября. "Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2730 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - добавили в пресс-службе.

По данным минэнергоугля, радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Запорожская АЭС - крупнейшая на Украине атомная электростанция с шестью энергоблоками общей электрической мощностью 6 тыс. МВт.

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