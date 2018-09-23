Новак: ОПЕК+ достигнет 100%-го исполнения сделки в сентябре - октябре

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ могут достичь 100%-го исполнения соглашения уже в сентябре - октябре, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Я думаю, что мы можем достичь такого уровня [100%] уже в сентябре - октябре", - сказал министр.
В августе этот показатель составлял 129%, в июле - 109%.
Новак также сообщил, что Россия обладает возможностями не только восстановить добычу нефти, но и нарастить ее сверх квоты.
"Восстановить добычу есть возможности и даже нарастить [ее]. Я думаю, что это несколько сотен тысяч баррелей", - сказал Новак.
За последние шесть лет Россия увеличивала среднесуточную добычу на 100 тыс. баррелей, добавил он. Конкретный объем роста будет зависеть от "инвестиционных планов компаний и ситуации на рынке", отметил глава Минэнерго.
Реагирование на изменения рынка
По словам министра, ОПЕК+ будет и дальше гибко реагировать на изменения рынка адекватными мерами.
"Считаю, нам важно сохранить площадку [ОПЕК+] для обсуждения ситуации на рынке в широком формате после 2018 года и накопленный инструментарий, чтобы в случае необходимости гибко отвечать на возникающие вызовы", - сказал Новак.
Новак подчеркнул, что "санкционная политика, торговые войны, все это создает угрозу бесперебойному снабжению мира энергией".
Глава Минэнерго РФ пока не видит необходимости в изменении квот в рамках ОПЕК+.
"Мы будем обсуждать на встрече общие параметры по добыче. Сейчас ситуация в странах разная, мы еще в июне говорили, что конкретно менять квоты каждой страны нет необходимости. Нужно говорить об общем показателе", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться квота Ирана.