Министр нефти Ирана надеется, что заявления Трампа не повлияют на решения ОПЕК+ в Алжире

ТАСС, 23 сентября. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане надеется, что требования президента США Дональда Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть не окажут влияния на принимаемые участниками картеля решения на проходящем в Алжире заседании мониторингового комитета ОПЕК +. Заявление министра приводит в воскресенье агентство Shana.
"Сегодня в Алжире проходит встреча мониторингового комитета, - сказал он. - Я надеюсь, что на итог не повлияет угрожающее заявление Трампа в Twitter.
Речь идет о записи Трампа в преддверии заседания мониторингового комитета в Алжире. "Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!" - написал Трамп.
"Я надеюсь, что подобные угрозы не испугают некоторых моих коллег и не заставят их следовать инструкциям президента Трампа, - прокомментировал Зангане заявление лидера США. - ОПЕК - независимая от Соединенных Штатов организация и надеюсь, что таковой и останется". По мнению иранского министра, заявление президента США "является самым большим оскорблением правительств и народов союзных Вашингтону государств региона".
Сегодня в Алжире пройдет заседание министерского мониторингового комитета, который должен обсудить дальнейшие действия ОПЕК+ в условиях санкций на иранский экспорт нефти, вступающих в силу с 4 ноября, падения добычи в Венесуэле, Мексике и других странах. Как ожидается, в работе форума примут участие представители более 20 нефтедобывающих стран. От Ирана в Алжир приехал представитель республики в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили.
Иран не входит в состав мониторингового комитета, в котором заседают шесть стран под председательством России и Саудовской Аравии. Однако Иран является членом ОПЕК, одним из основателей картеля и третьим по величине производителем нефти в организации. Накануне встречи в Алжире Зангане пригрозил, что его страна наложит вето на любое решение ОПЕК, если оно будет угрожать интересам республики. Тегеран, по его словам, не поддержит решение ОПЕК+ о перераспределении квот внутри альянса.