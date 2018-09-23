В минпроме Чехии заявили о выгоде "Северного потока - 2" для страны

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" выгодна для Чехии. Об этом заявил пресс-секретарь министерства промышленности и торговли республики Милан Ржепка. Его слова приводит в воскресенье пражская газета Mlada fronta DNES .

"Реализация проекта выгодна для Чехии", - подчеркнул он. После введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" объем газа, проходящего транзитом через республику, возрастет примерно в два раза.

Ввод в строй "Северного потока - 2" обеспечит Чехии, по словам эксперта, положение государства, находящегося в центре европейских путей транзита газа. По территории республики пройдут газопроводы, по которым энергосырье будет перекачиваться практически во все части Старого света.

Между тем чешское Министерство промышленности и торговли считает необходимым сохранить поставки российского газа в ЕС через Украину. "Мы не безразличны к риску возможного полного прекращения международного транзита газа через территорию Украины, так как это означало бы снижение общего числа путей транспортировки газа в Евросоюз", - сказал Милан Ржепка.