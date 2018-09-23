ЕС работает над новыми мерами для сохранения сотрудничества с Ираном

ООН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Евросоюз интенсивно работает над выработкой новых мер для сохранения сотрудничества с Ираном в банковском секторе и торговле. Об этом сообщил в интервью ТАСС официальный представитель руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини в преддверии ее участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

"В дополнение к блокирующему регламенту Евросоюз в тесной координации со странами-членами и другими партнерами интенсивно работает над конкретными мерами, направленными на сохранение сотрудничества с Ираном в ключевых секторах экономики, в частности в банковском секторе и финансах, торговле и инвестициях, нефтяной и транспортной сферах", - сказал представитель Могерини.

Он напомнил, что с 7 августа действует блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Тегерана.

По его словам, в Брюсселе нацелены на сохранение сделки с Тегераном - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Евросоюз твердо намерен работать вместе с международным сообществом для сохранения СВПД, - подчеркнул собеседник ТАСС. - В то же время Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с США, которые остаются нашим ключевым партнером и союзником".

СВПД был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. В мае этого года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции. Он заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.