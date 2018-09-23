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Торговая война

Помпео заявил о решимости Вашингтона одержать победу в торговой войне с Пекином

Президент США Дональд Трамп готов продолжать усиливать давление на КНР до тех пор, пока не достигнет желаемого результата, отметил госсекретарь

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты полны решимости одержать победу в торговой войне с Китаем и не намерены отступать от своей политики введения таможенных пошлин. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу Fox News.

"Торговая война Китая против Соединенных Штатов продолжается уже много лет. И отличие нынешней [вашингтонской] администрации в следующем - с учетом того, что это хотят называть торговой войной - мы полны решимости выиграть ее", - отметил Помпео, добавив, что президент США Дональд Трамп готов продолжать усиливать давление на Китай до тех пор, пока не достигнет желаемого результата.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Торговая война
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