Бизнес-миссия итальянских предпринимателей посетит Дагестан уже в 2018 году

ТАСС, 23 сентября. Итальянские предприниматели посетят Дагестан с бизнес-миссией по итогам оценки экономического потенциала республики, сообщил ТАСС генеральный почетный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.
Как сообщалось, в ноябре 2017 года в республике были образованы рабочие группы, которые занимаются изучением потенциала агропромышленного сектора, вопросами развития ЖКХ, созданием условий для реализации проектов. Итальянская бизнес-миссия может быть направлена в Дагестан уже в 2018 году.
"Поездки идут регулярно, встречи [властей и предпринимателей]. Бизнес-миссию в Дагестан мы хотели бы направить в 2018 году, если будут все необходимые условия", - сказал Лодиджиани.
По словам генерального почетного консула, формат создания рабочих групп позволяет определить точки сотрудничества. "Сейчас мы приняли решение работать именно таким образом, мы пытаемся оценить, как мы можем быть полезны, где мы можем работать в Дагестане, и уже с конкретными представлениями, проектами, организовать следующую поездку", - отметил Лодиджиани.